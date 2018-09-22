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Su Kesintisi 9 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 9 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 9 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 9 Nisan 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Nisan 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 9 Nisan 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

9 Nisan 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.04.2021 08:55:00
Tamir Tarihi: 9.04.2021 11:00:00
Detay: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ HÜSEYİN SAĞIRKAYA BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN Q90 PVC ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. TAHİMİNİ SU VERİLME SAATİ 11:00
Etkilenen Yerler: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ TAMAMI

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.04.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 9.04.2021 17:00:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YENİPINAR.MH.HAYDAR MANAV.CADDESİNDEKİ.80 LİK ŞEBEKE HATTIN DAKİ ARIZADAN DPLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİDOĞAN.MH.YENİPINAR.MH.

 

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.04.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 9.04.2021 12:30:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ HANDAN KURTULUŞ CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI

 

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