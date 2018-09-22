Su Kesintisi - 9 Temmuz 2019 Ankara ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 9 Temmuz 2019 Salı Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...