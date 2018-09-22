Su Kesintisi - 9 Temmuz 2019 Ankara ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 9 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 9 Temmuz 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
9 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- GÖLBAŞI su kesintisi
Arıza Tarihi: 9.07.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 9.07.2019 11:55:00
Detay: SEYMENLER MAH 951 SOK
Etkilenen Yerler: SEYMENLER MAH , BAHÇELİ EVLER MAH
- NALLIHAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.07.2019 16:10:00
Tamir Tarihi: 9.07.2019 16:10:00
Detay: Nallıhan ilçesi Tekke mahallesinde içme suyu pompası motur arızası arızası nedeniyle su verilememektedir.
Etkilenen Yerler: Tekke mahallesi
- ÇANKAYA su kesintisi
Arıza Tarihi: 9.07.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 9.07.2019 17:00:00
Detay: PERİYODİK BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 14:00-17:00 ARASI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ VE EMEK MAHALLESİ
- GÖLBAŞI su kesintisi
Arıza Tarihi: 9.07.2019 11:00:00
Tamir Tarihi: 9.07.2019 16:00:00
Detay: İKİZCE MAH BAĞLANTI
Etkilenen Yerler: İKİZCE MAH
- SİNCAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 9.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.07.2019 14:00:00
Detay: TEMELLİ CUMHURİYET MAH. CEYLAN SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEYECEKTİR
Etkilenen Yerler: GAZİ MAH.-İSTİKLAL MAH - CUMHURİYET MAH
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