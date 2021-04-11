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Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Su korkusunu yenmek için başladığı yüzme sporunda Türkiye rekorları kıran milli yüzücü Buse Çeliker, temmuz ayında yarışacağı Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.
Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Edirne Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübünün milli yüzücüsü Buse Çeliker (18), 9 yaşında su korkusunu azaltmak için girdiği havuzda büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

Paletli yüzme kategorisinde 6 Türkiye rekoru bulunan başarılı yüzücü Çeliker, bu yıl düzenlenen Açık Yaş Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 400 metre mücadelesinde 3 dakika 57 saniyelik derecesiyle, 200 metre mücadelesinde de 1 dakika 51 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Şampiyonada kendisine ait rekorları kırarak hedef büyülten Çeliker, Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli yüzücü Çeliker, AA muhabirine, severek yaptığı yüzme sporunda milli takıma kadar yükselmenin gururunu yaşadığını ve hedefinin zirveye çıkarak Türkiye'yi başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi.

Yüzmeye sudan korktuğu için başladığını ve sonrasında bırakmadan devam ettiğini belirten Çeliker, "Denize ve havuza giremiyordum. Yüzmeye başladıktan sonra hepsini aştım ve buralara geldim. Bu başarımda ailemin, antrenörlerimin ve takım arkadaşlarımın çok fazla emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve herkese profesyonel olmasa da spor yapmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paletli yüzme branşında 3 yıldır milli takımda yer alan Çeliker, bu süreçte milli takımla Sırbistan, Mısır, Yunanistan ve Türkiye'de gerçekleşen şampiyonalarda yarıştığını dile getirdi.

"Milli takımda olmak çok gurur verici"
Çeliker, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için sıkı bir şekilde çalıştığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Başarılı olmak için fazla antrenman yapıyoruz. Sabah ve akşam çalışmalarımız oluyor. Sadece havuzda çalışmıyoruz, fitness ve koşu antrenmanlarımız oluyor. Oldukça zorlu bir süreç. Milli takımda olmak çok gurur verici, bunu kelimelerle ifade etmek çok zor. Bu duygu ancak yaşanınca anlaşılır. Temmuz ayında Rusya'da şampiyonaya katılacağım. Onun için çok çalışıyorum. Hedefim Rusya'da en yüksek basamağa çıkmak. Altın madalyayı alıp tüm Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum.

Kaynak: Haber Kaynağı
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