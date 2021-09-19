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Su sıkıntısı çözülüyor

ASKİ’nin Gölbaşı’nın özellikle yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısını tarihin derinliklerine gömecek kapsamlı projesi aşama aşama hayata geçiriliyor. 
Su sıkıntısı çözülüyor

Bitirildiğinde 650 bin kişilik nüfusa su sağlayacak, 26 kilometrelik “Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Hattı”nın şu ana kadar 8 buçuk kilometresi döşendi. Hattın Mamak ilçesinde kalan kısmında imalat çalışması tamamlanırken, ekipler Eymir Gölü alanındaki çalışmalara da başladı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, gölün kuzey yamacında süren çalışmaları yerinde denetledi.

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ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞAN ÖZTÜRK ÇALIŞMA NOKTASINDA

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Eymir Gölü’nün kuzey yamacında bir haftadır süren boru imalat çalışmalarını yerinde denetledi. Teknik ekibiyle birlikte sahayı dolaşan ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Öztürk, “Başkent’imizin gözde ilçesi olan Gölbaşı, özellikle yaz döneminde su sıkıntısı yaşıyordu. Gölbaşı’nın içme suyu problemini kalıcı olarak çözüme kavuşturmak adına bu projeye başladık. Proje kapsamında 25 bin 282 metre (yaklaşık 26 kilometre) içme suyu hattı döşüyoruz” dedi.

“BİTKİ ÖRTÜSÜNE ZARAR VERMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

Öztürk, şunları kaydetti:
“Bu yıl içerisinde yapım sürecini başlattığımız, Gölbaşı ilçemize hizmet götürecek içme suyu ana iletim hattı çalışmalarımız randımanlı bir şekilde devam ediyor. 8 buçuk kilometreye yakın hat yapımını tamamladık. Öncelikle Mamak ilçemizin içinde yer alan çalışmaları bitirdik ve bölgeden sorunsuz bir şekilde ayrıldık. Şu an gerek İmrahor Vadisi gerekse Eymir güzergâhında çalışmalarımız sürüyor. Umut ediyorum ki sorunsuz bir şekilde; çevredeki bitki örtüsüne zarar vermeden, Eymir Gölü’nde herhangi bir sıkıntı yaratmadan bu güzergâhtaki çalışmalarımızı 3 ay gibi kısa bir zamanda bitireceğiz. Toplamda 26 kilometreyi bulan proje bütünlüğü içinde ise en geç mayıs ayına kadar tüm çalışmalarımız tamamlanacak.”

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ÇALIŞMALAR MAMAK 398. CADDE’DEN BAŞLADI 

Gölbaşı halkına rahat bir nefes aldıracak içme suyu ana isale hattı inşaat çalışmalarının 28 Şubat 2021 tarihindeki başlangıç noktası Mamak 398. Cadde ve devamındaki Dereboyu Caddesi üzeri oldu.  18 Mart 2021 tarihi itibarıyla ise ikinci ekip, projede asıl başlangıç noktası olarak planlanan Mamak Polis Merkez Amirliği’nin yanındaki Şehit Zülfü Çelik Sokak’ta (Çağlayan Mahallesi) çalışmalara start verdi. Tıp Fakültesi Caddesi ve Süleyman Ayten Caddesi, Dereboyu Caddesi, Mutlu Mahallesi 398. Cadde’den devam eden hattın öncelikle Mamak ilçesi bölümünde yer alan kısımları tamamlandı.

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İÇME SUYU DEPOSU VE 2 TERFİ MERKEZİ DE İNŞA EDİLECEK

 Sözleşme kapsamında Mamak ve Gölbaşı arasında bin 600 milimetre, bin 400 milimetre ve 800 milimetre çaplarında 25 bin 282 metre çelik ve düktil boru döşenirken, ayrıca 7 bin 500 metreküp kapasiteli bir içme suyu deposu ve 2 terfi merkezi de inşa edilecek. Bu arada zaten mevcut olan 3 terfi merkezi binasına ait mekanik imalatlar da yenilenecek. Çalışmalar, artan nüfusa bağlı olarak özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan Gölbaşı’ndaki 26 mahalleyi ciddi şekilde rahatlatacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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