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Su sıkıntısına ASKİ'den çözüm

ASKİ Genel Müdürlüğü, son olarak Sincan ilçesinin üst kotları ile Saraycık Gecekondu Önleme Bölgesi’nin su sorununu çözmek için harekete geçti.
Su sıkıntısına ASKİ'den çözüm

Kısa süre önce yapılan atık su ve yağmur suyu ihalesinin yanı sıra ASKİ ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında yapılan protokol kapsamında Saraycık Gecekondu Önleme Bölgesi’nde; bin 600 milimetre çapında 2 bin 966 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 15 bin metreküplük 1 su deposu ve 6 gruplu terfi istasyonu yapım çalışmalarına başlandı.

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ASKİ İLÇE İLÇE MAHALLE MAHALLE ALTYAPI SORUNLARINI ÇÖZÜYOR
İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, döşenen içme suyu hattı ve 15 bin metreküp kapasiteli su deposunun, Gecekondu Önleme Projesi kapsamında yapılacak konutların da ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

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ASKİ Sincan Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu güzergâhta kalan 700 milimetre çaplı içme suyu hattının ise 280 metre deplase (yer değişimi) edileceğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: 
“Çalışma yaptığımız bu alan elektrik hatlarının, doğalgaz hattının ve kanalizasyon hattının yoğunluklu geçiş yaptığı bir yer. Bu nedenle çalışmalarımızı büyük bir dikkat ve hassasiyet içinde sürdürüyoruz.  Buradaki çalışma gerek bu bölgede yaşayanlara gerekse de TOKİ’nin inşa edeceği toplu konutta yaşayacak nüfusa hitap edecek. Kısa sürede bu çalışmayı bitireceğiz. Bitirdiğimizde de gerek Saraycık bölgesi gerekse Sincan’ın üst kotlarında bir daha su sıkıntısı yaşanmayacak.” 

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