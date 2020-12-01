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Su sorunu çözüldü

ASKİ Genel Müdürlüğü, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yer alan ve 209 iş yerinin faaliyet gösterdiği Matbaacılar Sitesi’nin basınç düşüklüğü nedeniyle 3 yıldır yaşadığı su sorununu çözdü. 
Su sorunu çözüldü

Üst katlardaki yemekhane ve lavabolara su çıkmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan Matbaacılar Sitesi esnafı, ASKİ’nin su basıncını yükseltmesiyle birlikte rahat bir nefes aldı.

YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİNİN SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
ASKİ Yenimahalle Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede 0.5 bar su basıncının olduğunu tespit ederek çalışma başlattı. 

Bir hafta boyunca 7/24 çalışan ekipler, adalar içerisinde bulunan 16 vana dairesi ile 4 hidrant bağlantısını temizleyerek, sorunlu çalışan vanaları da değiştirdi. Ana iletim hattından çelik boruya P-110 boru ile hat aktarımı yapılırken, 0.5 bar olan mevcut basınç da 4 bara kadar yükseltildi.

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Matbaacılar Sitesi’ndeki iş yerlerinin üst katlarına su akışının sağlandığı çalışmanın tamamlanmasıyla 209 iş yerinin faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 3 bin kişilik nüfusun çalıştığı ya da yaşadığı bölgenin su sorunu çözülmüş oldu.

“SU DEMEK HAYAT DEMEK”
Matbaacılar Sitesi’nin yaklaşık 3 yıldır su sıkıntısı yaşadığını belirten İvedik Mahallesi Muhtarı Ercan Altınok, “Mansur Yavaş başkanımızın destekleri ve ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün çabalarıyla bu dertten kurtulduk. Yenimahalle Bölge Müdürümüz Alper Çelik ve tüm ekipler gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Hepsinden Allah razı olsun. Biliyorsunuz su olmayınca hayat olmuyor. Su hayat demek. Site esnafı ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık” dedi. 

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Bölge esnafından Ertan Öztürk de düşüncelerini, “Bizim kombimizin de su basıncı artmadığı için yeterince ısınamıyorduk. Bunu ASKİ’ye ilettik sağ olsun arkadaşlar geldiler. Sıkıntının sadece bizim binamızda değil bölge genelinde olduğunu söyleyerek, sorunu çözdüler. Kombimiz artık gayet güzel ısıtıyor” sözleriyle paylaştı. 

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