Su taşkınlarına kalıcı çözüm

ASKİ, her sağanak yağış sonrasında sele teslim olan Sıhhiye’deki Sağlık Mahallesi’nde harekete geçerek, Marmara, Sağlık ve Halk Sokaklara sel ve su baskınlarını önlemek için ilave özel su alma yapıları inşa etti.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çeviren ASKİ Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır aşırı yağışlarda sel ve su taşkınları ile boğuşan, Sıhhiye’de Sosyete Pazarı’nın da bulunduğu Sağlık Mahallesi’nin mağduriyetini önlemek için düğmeye bastı.

İki haftada tamamlanan çalışmalar kapsamında su baskınlarını önlemek için Marmara, Sağlık ve Halk Sokaklara ilave özel su alma yapıları inşa edildi.

GENEL MÜDÜR ÖZTÜRK’TEN ESNAF ZİYARETİ

Daha önce pazar esnafı ile bölgedeki iş yerlerini dolaşarak, esnafın sıkıntılarını dinleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yaşanan sorunların kısa sürede çözümleneceği sözünü vermişti. Ziyaretin ardından bölge doğal sit alanı olduğu için gerekli izinlerin alınması ile birlikte hızla çalışmalara başlandı.

İki haftada tamamlanan çalışmalar ile 4 büyük ızgara, 20’de küçük ızgara yerleştirilen bölgeye ayrıca 250 metre uzunluğunda, 800 mm çapında yağmur suyu hattı döşendi.

İNCESU DERESİ’NE BAĞLI YAĞMUR SUYU HATLARI DA REHABİLİTE EDİLDİ

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hafta sonu sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi. Bölgede hastanelerin yoğun olduğunu, medikal malzeme satan çok sayıda esnafın bulunduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

“Burası yıllardır her yağmur yağdığında mevcut dükkânların zarar gördüğü bir noktaydı. Bölgenin altyapısı oldukça sıkıntılıydı. Marmara, Sağlık ve Halk Sokakların olduğu kesim, fiziki olarak bölgenin en çanak noktasını oluşturduğu için aşırı yağışlarda sel sularının etkisi altında kalıyordu. Mevcut yağmur suyu hatları, gelen yüksek debiyi karşılayamıyordu. Bu nedenle bölgeye özel ızgara yapıları tesis ettik. Böylece sel sularının bertaraf edilerek kapalı mecraya aktarılmasını sağladık. İncesu Deresi’ne bağlı yağmur suyu hatlarını da rehabilite ederek çaplarını büyüttük. Abdi İpekçi Parkı içindeki bağlantı noktasına da gerekli müdahale yapıldı ve yağmur suyu hatları deşarjı rahatlatıldı.”

“KANGREN HALİNİ ALAN SORUN ÇÖZÜLDÜ”

Her yağış sonrası bölgede göllenmelerin meydana geldiğini ifade eden Öztürk, “İş yerlerinin bodrumlarını su basıyordu. Dolayısıyla yıllardır kangren halini almış bu sorunu çözmek adına sokağa çıkma yasağından da faydalanarak yağmur suyu hatları döşedik. 4 büyük ızgara koyduk. Böylece gerek Kurtuluş gerekse de Seyranbağları, hastanelerin üst kotlarından gelen tüm suları, burada ekarte etmiş olduk” dedi.

“ASKİ EKİPLERİNİN HAKLARI ÖDENMEZ”

Sağlık Mahallesi Muhtarı Yavuz Durmuş ise ASKİ ekiplerinin bölgede 2 haftadır günde 24 saat esasıyla çalıştıklarını ifade ederek, “Yıllardır kangren olan mahallemizi sel basma sorunu inşallah artık çözülecek. ASKİ’ye çok teşekkür ederiz. Personelin gerçekten emeği çok onun için de hakları ödenmez. Yaptıkları şey bize çok büyük bir hizmet. Yıllardır Altındağ Belediyesi, Cebeci ve Kocatepe Camii tarafından gelen su, bu havzaya birikiyordu. Daha önceki yöneticilere de gittik, söz verdiler ama hizmet bu dönem yapıldı. Mahallede 13 yıldır muhtarlık yapıyorum ve ilk defa ASKİ bizimle bu kadar ilgilendi” diye konuştu.

1987’den beri mahallede bulunduğunu anlatan Muhtar Yardımcısı Raşit Karakoç da, bölgede ilk defa bu kadar detaylı bir altyapı çalışması yapıldığını söyledi. En ufak bir yağmurda bütün çevrenin suyunun bu bölgede biriktiğini ve bu nedenle çok eziyet çektiklerini dile getiren Karakoç, “ASKİ’ye bu konuda çok başvurular yaptık. ‘Ha yarın ha şu gün geleceğiz’ deyip durdular. Sağ olsun Başkanımız Mansur Yavaş’ın adına Genel Müdürümüz bizimle ilgilenerek bizleri utandırdı. Teşekkür ederiz kendilerine” dedi.