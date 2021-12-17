Su ürünleri destek başvuruları için son gün 24 Aralık

Su ürünleri desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin 24 Aralık'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar), Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) destekleri kapsamında desteklenecek türler arasında yer alıyor.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, en geç 24 Aralık mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine başvurması ve istenen belgeleri teslim etmesi gerekiyor.

Belirtilen son başvuru tarihine kadar müracaatta bulunmuş yetiştiricilerin aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en geç 7 Ocak 2022 günü mesai bitimine kadar teslim edilebilecek.

Tebliğdeki yeni düzenlemeler

Tebliğde, 2021 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler kapsamında su ürünleri alanında uygulanacak yeni destekler ve değişiklikler de yer aldı.

Buna göre, üreticilerle alıcıların bir araya gelmesinin sağlandığı DİTAP platformunun yaygınlaştırılması amacıyla ürünlerini buradan sözleşmeli olarak pazarlayan yetiştiricilerin ürünleri destekleme programına alındı.

Bu kapsamda ürünlerini DİTAP üzerinden sözleşmeli olarak pazarlayan yetiştiricilere herhangi bir kapasite sınırı olmaksızın pazarladıkları ürünün kilogramı başına 0,25 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Ayrıca, sazan balığı yetiştiriciliğinde 2020 yılında kilogram başına 0,50 lira olarak uygulanan destek, 2021 yılı için 1,50 liraya yükseltildi.

Damızlık alabalık desteği

Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, damızlık alabalık desteği, belirlenen şartların tamamını taşıyan alabalık yumurta/yavrusu üreten kuluçkahanelere yapılacak.

Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerin, en geç 31 Aralık'a kadar işletmesinin bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüğüne müracaat etmesi ve istenen belgeleri teslimi gerekiyor.