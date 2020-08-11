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Su ürünleri ihracatı 7 ayda 548 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den yılın ocak-temmuz döneminde 80 ülkeye 106 bin 808 ton su ürünleri ihraç edildi.
Su ürünleri ihracatı 7 ayda 548 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'ye, yılın 7 aylık döneminde su ürünleri ihracatından 548 milyon 125 bin 615 dolar girdi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, ocak-temmuz döneminde 80 ülkeye 106 bin 808 ton su ürünleri ihraç etti.

Söz konusu ihracattan 548 milyon 125 bin 615 dolar gelir sağlandı.

Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Rusya Federasyonu, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Ocak-temmuz döneminde Hollanda'ya 75 milyon 551 bin 883, İtalya'ya 73 milyon 594 bin 459, Rusya'ya da 54 milyon 205 bin 263 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yıldan farklı olarak bu dönemde Mısır, Finlandiya, Nijer, Cibuti, Moritanya, İrlanda, Kamerun, Mayotte, Fas, Senegal, Ruanda ve Kırgızistan'a da su ürünleri satıldı.

Doğu Karadeniz'den ise 7 ayda 21 milyon 85 bin 196 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

"Hem potansiyelimiz hem de ülke çeşitliliğimiz artıyor"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, su ürünleri ihracatının ülkeye ve bölgeye katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Türk su ürünlerine ilginin her geçen gün arttığını belirten Kalyoncu, "Yılın 7 aylık döneminde yapılan su ürünleri ihracatımız 548 milyon doları aştı. Hem ihracat potansiyelimiz hem de ülke çeşitliliğimiz giderek artıyor." diye konuştu.

Kalyoncu, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen zorunlu kısıtlamaların tüm ülkelerin dış ticaretinde azalışa yol açtığını dile getirerek, "Bu dönemde su ürünleri ihracatımız kısa dönemli bir düşüş yaşadı ancak hayatın normale dönmeye başladığı ve doğal olarak da kısıtlamaların gevşetildiği son 2 ayda ihracatımız tekrar yükseldi." dedi.

Hem kalitesi hem de lezzeti nedeniyle Türk su ürünlerine talebin giderek arttığını söyleyen Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa ülkeleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya önemsediğimiz pazarlar. Dünya genelinde halkın sağlıklı beslenmeye önem vermeye başlaması talebin ve tüketimin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı önümüzdeki aylarda sektör ihracatının daha üst noktalara ulaşacağından ümitliyiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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