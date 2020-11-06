  • BIST 1.179
  • Altın 534,112
  • Dolar 8,4984
  • Euro 10,0798
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Su ürünleri ihracatında tutar 822 milyon dolara ulaştı

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Kızıltan, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının ocak-ekim döneminde 822 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Su ürünleri ihracatında tutar 822 milyon dolara ulaştı

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının ocak-ekim döneminde 822 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk su ürünleri sektörünün 2019 yılında 1 milyar 38 milyon dolarlık ihracatla ilk kez 1 milyar dolar barajını geçtiğini, 2020 yılı sonunda da pandemiye rağmen 1 milyar dolar barajını aşacağını ifade etti.

Sektörün, 2000 yılı sonrasında büyük gelişim gösterdiğini belirten Kızıltan, şunları kaydetti:

"2000'de 60 milyon dolar olan ihracatımız, 2019 yılı sonunda 1 milyar 38 milyon dolara ulaştı. 2023 yılı için 2 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Türk somonu 2019 yılının ocak-ekim döneminde 26 milyar 252 bin dolar iken, 2020'nin 10 aylık döneminde yüzde 52’lik artışla 40 milyon dolara ulaştı. Türk somonu ihracatında 2020 yılı sonunda 50 milyon dolar rakamını geçmeyi hedefliyoruz. Türk somonu su ürünleri ihracatımızdan yüzde 5 pay alıyor. 2025 yılına geldiğimizde Türk somonunun toplam ihracatımızdan aldığı payın yüzde 10 seviyesine çıkacağına inanıyoruz."

10 aylık dönemde su ürünleri ihracatının tutarının 822 milyon dolara ulaştığını ifade eden Kızıltan, bu dönemde levrek ihracatının yüzde 6'lık artışla 295 milyon dolara, çipura ihracatının da yüzde 6'lık yükselişle 256 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Marmara'nın ceviz ambarı'nda bu sezon 3 bin ton ürün elde edildi06 Kasım 2020 Cuma 12:58
  • Güneydoğu Anadolu'ya 'yatırım' damgası06 Kasım 2020 Cuma 12:57
  • Bakan Varank: Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla salgın sürecinde emsallerinden ayrıştı06 Kasım 2020 Cuma 10:44
  • Fed faiz oranını değiştirmedi06 Kasım 2020 Cuma 10:17
  • Fed Başkanı Powell: Ekonomik faaliyet salgından önceki seviyesinin oldukça altında06 Kasım 2020 Cuma 10:17
  • Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek06 Kasım 2020 Cuma 10:16
  • Dolar ve Euro'da son durum06 Kasım 2020 Cuma 09:32
  • Fed Başkanı Powell: Ekonomik faaliyet salgından önceki seviyesinin oldukça altında06 Kasım 2020 Cuma 09:31
  • Fed faiz oranını değiştirmedi06 Kasım 2020 Cuma 09:30
  • Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı06 Kasım 2020 Cuma 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti