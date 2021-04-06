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Subaru çip tedarikindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime 2 hafta ara verecek

Otomobil üreticisi Subaru, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı.
Subaru çip tedarikindeki problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime 2 hafta ara verecek

Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Buna göre Subaru, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu.

Firma, başkent Tokyo yakınlarındaki Gunma eyaletinde 2020'de yaklaşık 570 bin araç ürettiği motor ve montaj fabrikalarında üretimi yaklaşık 2 hafta durduracak.

Geçici durdurma Subaru'nun Forester SUV ile Legacy sedan modellerinin imalatını sekteye uğratacak.

Seri üretim hatlarının birinin 21 Nisan'da, tamamının ise 10 Mayıs sonrası normale döneceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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