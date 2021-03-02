Şubat ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, şubat ayında 2 milyar 536 milyon 479 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 536 milyon 479 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 678 milyon 589 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 517 milyon 344 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Şubat ayında en fazla ihracat artışı yüzde 47,2 ile madencilik ürünlerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda şubatta 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,9 artışla 11 milyar 996 milyon 903 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 10,2 yükselişle 2 milyar 136 milyon 539 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,9 pay ayan madencilik grubunda da yüzde 47,2 artışla 415 milyon 562 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Şubat ayında, ihracatın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke, 1 milyar 498 milyon dolarla Almanya, 968 milyon dolarla Birleşik Krallık, 917 milyon dolarla ABD oldu.

Bu dönemde Türkiye'nin en büyük pazarı olan Avrupa Birliği’ne ihracat, yüzde 11,8 artışla, 6,87 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42,9 pay aldı. Avrupa kıtasının, şubat ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55,8 oldu.

Şubat ayında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,75 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,3 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,3 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya ise 989 milyon dolarlık ihracat yapıldı

58 il ihracatını artırdı

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 6 milyar 125 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 274 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 227 milyon dolarla Bursa, 884 milyon dolarla İzmir ve 749 milyon dolarla Gaziantep oldu.

Miktar bazında ihracat ise şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak, 12,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Şubat ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 172 ülkeye toplam 5,3 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 159 firma ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.