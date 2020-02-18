  • BIST 120.154
  • Altın 309,646
  • Dolar 6,0600
  • Euro 6,5670
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Şubat ayında ücret alınmayacak: Ödenen ücretler de iade edilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında yurt ücreti alınmayacağını açıkladı. Ayrıca Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla karar öncesi yurt ücretlerini ödeyen öğrencilerin paraları da iade edilecek.
Şubat ayında ücret alınmayacak: Ödenen ücretler de iade edilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Şubat ayında yurt ücreti alınmayacak.

9 BİN ÖĞRENCİ BU İMKANDAN FAYDALANACAK

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem felaketinin hemen ardından tesislerini depremzedelerin hizmetine açan Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bu kez üniversite öğrencilerine yönelik bir adım geldi. Bakanlık, Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerden Şubat ayında yurt ücreti almayacak. Deprem bölgesi Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrenciler, Şubat ayı içerisindeki yurt ücretlerinden muaf tutulacaklar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla başlatılan uygulamadan yaklaşık 9 bin öğrenci yararlanacak.

ÖDENEN ÜCRETLER İADE EDİLECEK

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla alınan bu karar öncesi yurt ücretlerini ödeyen öğrencilerin paraları da iade edilecek.
Elazığ'da eğitim veren Fırat Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri haricinde sömestir tatili 24 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pakdemirli açıkladı: 15 bin istihdam sağlanacak18 Şubat 2020 Salı 09:40
  • Teoman öğretmen Çin'de esir kaldı!18 Şubat 2020 Salı 09:39
  • 67 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması: 467 gözaltı kararı18 Şubat 2020 Salı 09:36
  • BM Genel Sekreteri Guterres'den 'Tevbe Suresi' vurgusu18 Şubat 2020 Salı 09:35
  • FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanması soruşturmasında 157 gözaltı kararı18 Şubat 2020 Salı 09:24
  • Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Fındıklı'ya ulaştı18 Şubat 2020 Salı 08:45
  • Denizli'de kanlı hesaplaşma18 Şubat 2020 Salı 08:23
  • İBB önünde büyük panik!18 Şubat 2020 Salı 07:22
  • Koronavirüs Apple'ı vurdu!18 Şubat 2020 Salı 07:20
  • Esad tehdit etti!18 Şubat 2020 Salı 07:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti