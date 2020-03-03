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Şubat ayının zam şampiyonu belli oldu

Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 44,09 fiyat artışı ile kabak oldu. Yüzde 12,58 ile erkek kazağı en çok ucuzlayan ürün olarak gerçekleşti.
Şubat ayının zam şampiyonu belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, söz konusu dönemde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 44,09’luk yükseliş ile kabak oldu. Yüzde 12,58 ile erkek kazağı en çok ucuzlayan ürün olarak gerçekleşti.

TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren ürünler şu şekilde sıralandı: “Kabak yüzde 44,09, sivri biber yüzde 23,76, vapur bilet ücreti yüzde 22,12, salatalık yüzde 20,71,kıvırcık yüzde 18,67, ıspanak yüzde 17,36, maydanoz yüzde 16,64, limon yüzde 15,34, patlıcan yüzde 12,84, ayva yüzde 11,91, margarin yüzde 8,78, portakal yüzde 8,68, muz yüzde 8,63, metro ücreti yüzde 7,62, patates yüzde 6,74, belediye otobüs ücreti yüzde 6,27, şarap yüzde 5,59, kuzu eti yüzde 4,90, mücevher (altın) yüzde 4,46, ilaçlar yüzde 3,63.”

EN ÇOK UCUZLAYAN ERKEK KAZAĞI OLDU

Aylık fiyatı en çok azalan ürünler ise erkek kazağı yüzde 12,58, kadın kabanı yüzde 11,53, erkek kabanı yüzde 10,29, çocuk kazağı yüzde 10,05, erkek mont yüzde 9,82, kadın kazağı yüzde 9,65, kadın botu yüzde 8,78, kaban anorak (çocuk için) yüzde 8,70, erkek ceketi yüzde 7,44, sweatshirt (çocuk için) yüzde 7,43, kadın elbisesi yüzde 7, tayt (çocuk için) yüzde 6,02, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 5,67, cilt ve vücut ürünleri yüzde 5,29, erkek pantolonu yüzde 4,66, parfüm yüzde 4,19, benzin yüzde 3,68, yurtiçi haftasonu turları yüzde 2,96, motorin yüzde 2,59.”

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