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Subay, astsubay kursiyerlerden Türk Tarih Müzesi ve Parkı'na ziyaret

Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda kurs gören 400 subay, astsubay ve Azerbaycanlı askeri kursiyerler Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret etti.
Subay, astsubay kursiyerlerden Türk Tarih Müzesi ve Parkı'na ziyaret

Kursiyer askerler müzedeki heykel, rölyef ve resimleri dikkatle incelediler, bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler. Müzedeki Atatürk Anıtı önünde selam duran askerler müzeye hayran kaldılar. Ziyarette Merkez Komutanı Jandarma İstihkam Albay Hamdi Gürpınar da yer aldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, subay, askerlere müzeyi gezdirerek müzenin içeriği ve yapılış amacı hakkında detaylı bilgi verdi.

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“60 BİN METRE KARE ALAN ÜZERİNE İNŞA ETTİK”

Demirel, Demirel müzenin Türkiye'de ve dünyada başka örneğinin olmadığını belirterek, şunları söyledi kaydetti: "Tarihimizi resim, heykel, rölyef ve bilgi panoyarıyla anlattığımız müzemizi 60 bin metre kare alan üzerine inşa ettik. 6 bin metre kare kapalı 54 bin metre kare açık müze alanına sahiptir. Müzede sergilenen tüm heykeller üç yıl süresince heykel ve seramik atölyemizde yapıldı. Müzenin yapılmasındaki temel neden gençlerin eğitilmesi, gelecek kuşaklara milli değerlerimizin öğretilmesi, sağlıklı, huzurlu, mutlu, erdemli bir kuşağın önünün açılmasıdır. Türk çocuğunun ve Türk gencinin, tarihini dizilerden ya da gerçek olmayan kaynaklardan değil de doğru kaynaktan, görerek, dokunarak, hissederek bilinçli bir şekilde öğrenmesini amaçlıyoruz" dedi. 

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DUYGULANDIK, GURURLANDIK

Jandarma İstihkam Albay Hamdi Gürpınar da yaptığı konuşmada müzenin Türk tarihini daha yakından tanımak için çok önemli fırsat sunduğunu belirterek, "Gezerken gururlanmamak, duygulanmamak elde değil. Her yönüyle çok güzel, çok anlamlı bir müze olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkes bu müzeyi mutlaka gelip, görmeli" değerlendirmesinde bulundu.

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