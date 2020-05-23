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Subay sicillerine 'salgın' düzenlemesi

Milli Savunma Bakanlığı, subayları doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda fiziki yeterlilik değerlendirme testinden muaf tutabilecek.
Subay sicillerine 'salgın' düzenlemesi

x"Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle subayların sicil notuna etki eden fiziki yeterliliğinin tespit edilmesine yönelik testin uygulama zamanında düzenlemeye gidildi. Düzenleme kapsamında, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda personelin fiziki yeterlilik değerlendirme testinden muaf tutulmasına Bakanlık tarafından karar verilebilecek.

Personelin fiziki yeterliliğini belirlemek için düzenlenen ve mekik, şınav ve koşu gibi branşları kapsayan testin sonucu, bir sicil dönemi için geçerli oluyor.

Sözleşmeli er ve erbaşlara da şerit rozet verilebilecek
Türk Silahlı Kuvvetleri Şerit Rozet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, çeşitli hizmet ve başarıları karşılığı şerit rozet verilecek personel arasına sözleşmeli er ve erbaşlar da dahil edildi.

Ayrıca, Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, Cumhurbaşkanı kararıyla TSK dışındaki hizmetlerde görevlendirilecek subayların 2 yıl olan görev süresi Milli Savunma Bakanlığının teklifiyle kısaltılıp, uzatılabilecek.

İleri seviyede yabancı dil bilme zorunluluğu bulunan görevlere getirilecek olanlar hariç, yabancı dil kurslarına binbaşı rütbesinin üzerinde bulunan subaylar gönderilmeyecek.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri Gazi Uyum Evleri Yönetmeliği'nin ismi, Milli Savunma Bakanlığı Gazi Uyum Evleri Yönetmeliği olarak değiştirildi. Değişikliğe göre, gazi uyum evleri yönetim kurulu, 4 yerine, söz konusu tesisin işletme sorumluluğunu üstlenen kurum amirliği tarafından, kendi bağlısı kurumlardan seçilecek 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşacak.

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