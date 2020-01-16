  • BIST 121.261
  • Altın 294,130
  • Dolar 5,8796
  • Euro 6,5539
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Suç makinesi çift yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 suçtan 36 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.D. ve karısı K.D. polis tarafından yakalandı.
Suç makinesi çift yakalandı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında Hurdacılar Sitesinde şüphe üzerine, karı- koca olduklarını söyleyen 2 kişiyi durdurdu. Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, kendilerini M.O. ve H.D. olarak tanıttı. Asayiş büro amirliğine getirilen şüphelilerden parmak izi incelemesinde erkeğin M.D., kadının ise eşi K.D. olduğu belirlendi.

Yakalanan M.D.'nin Antalya'da 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'silahla yağma' ve 2 ayrı 'hırsızlık' suçundan ayrıca Manavgat ve Serik ilçelerinde 4 ayrı hırsızlık olayından kesinleşmiş toplam 17 yıl 11 ay, eşi K.D.'nin ise Antalya, Serik ve Manavgat'ta 6 ayrı hırsızlık olayının yanı sıra iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından toplam 18 yıl 3 ay hapis cezası ve 8 bin TL adli para cezasının bulunduğu belirlendi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Adliyeye getirilen şüphelilerden K.D.'nin kucağında küçük çocuğunun bulunduğu görüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gasp ederken canından oldu16 Ocak 2020 Perşembe 07:22
  • AB Libyalıların gelmesinden korkuyor16 Ocak 2020 Perşembe 07:20
  • Türkiye'nin ilk yerli motoru seri üretimde16 Ocak 2020 Perşembe 07:19
  • İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay16 Ocak 2020 Perşembe 07:18
  • Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı16 Ocak 2020 Perşembe 07:17
  • Rusya'da hükümet istifa etti16 Ocak 2020 Perşembe 07:17
  • Atalay Filiz hakkında yeni ceza16 Ocak 2020 Perşembe 07:14
  • TBMM'de 'Vikipedi' tartışması16 Ocak 2020 Perşembe 07:12
  • Suç makinesi çift yakalandı16 Ocak 2020 Perşembe 07:12
  • Rabia Naz davasında yeni gelişme16 Ocak 2020 Perşembe 07:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti