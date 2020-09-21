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Suç makinesi kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı

Suç makinesi kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı
Esenyurt'ta çok sayıda sabıkası bulunan kapkaççılar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Esenyurt'ta motosikletli kapkaç çetesi vatandaşların korkulu rüyası oldu. Son zamanlarda 9 kapkaç yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. O görüntülerden birinde, yol kenarındaki kadının çantasını çalmaları yer alıyor. Kadının arkasından yaklaşan kapkaççı hızla kaçarken kadın da peşinden koşuyor. Diğer görüntü de ise yine yol kenarındaki bir kişiye motosikletle yaklaşan şüpheliler çantasını alarak uzaklaşıyor.

Şikayetler üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. 4 kişilik kapkaç şebekesi yakalandı. Şüphelilerden Barış S.'nin 36'sı kapkaç olmak üzere toplam 70 suç kaydının olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Fatih T.'nin  29'u kapkaç toplam 45, Serhat D.'nin toplam 39, Abdulsamed K.'nın ise 4 suç kaydının olduğu tespit edildi

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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