  • BIST 1.525
  • Altın 443,807
  • Dolar 7,5216
  • Euro 9,0828
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış

Adana'da, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden, aralarında örgütün lideri olduğu belirtilen Murat Takak ile 9 polisin de bulunduğu 41 kişi tutuklandı.
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Polis, 8 aylık teknik ve fiziki takiple örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin belirlenmesiyle 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde, aralarında örgüt lideri Murat Takak ile aktif görevde, biri komiser, 13 polisin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 10 av tüfeği, 3 bin 504 uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira, 13 alacak senedi ele geçirildi.

ÖRGÜT LİDERİNİN İŞLEDİĞİ CİNAYETİ BAŞKASINA ÜSTLENDİRMİŞLER

Operasyonun ardından örgütün karıştığı olaylara ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Örgütün 2 cinayeti örtbas ettiği, örgüt lideri olduğu öne sürülen Murat Takak’ın, 5 Mayıs 2020’de merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde Mehmet Ali Seyhan’ın tabancayla öldürdüğü olayın ardından tutuklandığı, ancak daha sonra cinayeti A.B.’ye üstlendirmeye çalıştığı belirtildi. A.B.’nin cinayeti üstlenmeyi önce reddettiği, evlerinin duvarına ‘kan davalısı’ yazılıp, ailesi öldürmekle tehdit edilince üstlenmek zorunda kaldığı ileri sürüldü. Cinayet ve yaralamaların, örgütün etkili olduğu bölgedeki uyuşturucu rantının bozulması ve uyuşturucu satışlarının azaldığı gerekçesiyle işlendiği iddia edildi.

VARDİYALI OLARAK UYUŞTURUCU SATIŞI

Örgüt üyesi olan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarının 12’şer saatlik vardiyalarla satış yaptıkları öğrenildi. Bu yöntemle uyuşturucu satışı yapan 2 kuzenin, mesai saatini aksatmaları nedeniyle tartıştıkları ve birbirlerini yaraladıkları bildirildi.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden, aralarında Murat Takak ile 9 polisin de bulunduğu 41 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 9’u adli kontrol şartıyla, 7’si savcılık talimatıyla, 4’ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BİP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı18 Ocak 2021 Pazartesi 10:31
  • Eşinin burnunu kıran Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı tutuklandı18 Ocak 2021 Pazartesi 10:14
  • Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış18 Ocak 2021 Pazartesi 10:13
  • Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor18 Ocak 2021 Pazartesi 10:12
  • Fransa'da Macron'un partisinin 18 yaşın altındaki kızlara başörtü takmayı yasaklama girişimi mecliste reddedildi18 Ocak 2021 Pazartesi 10:03
  • Uluslararası Enerji Ajansı: Petrol ve doğal gaz kaynaklı metan emisyonlarında artış riski var18 Ocak 2021 Pazartesi 10:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BİP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı18 Ocak 2021 Pazartesi 10:01
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor18 Ocak 2021 Pazartesi 10:00
  • Yıllardır besledikleri 15 sokak kedisinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası18 Ocak 2021 Pazartesi 09:34
  • FETÖ'nün Ankara'daki dershaneler sorumlusu yakalandı18 Ocak 2021 Pazartesi 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti