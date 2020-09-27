  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Suç örgütü operasyonunda, siyanürle intihar eden kişinin borç senedi bulundu

Antalya'da polis, tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Suç örgütü operasyonunda, siyanürle intihar eden kişinin borç senedi bulundu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma’, ‘silahla tehdit ve darp’, ‘zorla senet imzalattırılması’ suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi teknik takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan polis, Antalya merkezli Ankara, Erzurum ve Siirt’te 25 Eylül’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün elebaşı olduğu iddia edilen K.E. ile birlikte 11 şüpheliyi yakaladı.

ANTALYA'DA POLIS, TEFECILIK YAPTIGI ILERI SURULEN ORGANIZE SUC ORGUTUNE YONELIK 4 ILDE ES ZAMANLI OPERASYON YAPTI. 11 SUPHELININ GOZALTINA ALINDIGI OPERASYONDA, COK SAYIDA MATERYALIN YANI SIRA MAGDURLARI KORKUTMAK VE SINDIRMEK AMACIYLA KULLANILAN PITON ELE GECIRILDI. AYRICA, OPERASYONDA GECEN YIL KASIM AYINDA TEFECILERE OLAN BORCU YUZUNDEN SIYANUR ICEREK KENDISINI, ESINI VE COCUKLARINI OLDUREN SELIM SIMSEKIN DE SUC ORGUTUNE BORCLU OLDUGU ORTAYA CIKTI. SIMSEK'IN BU BORCUNA AIT SENEDI DE YAPILAN ARAMALARDA ELE GECIRILDI. (FOTO: ANTALYA-DHA)

2 METRELİK PİTON

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki piton ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANTALYA'DA POLIS, TEFECILIK YAPTIGI ILERI SURULEN ORGANIZE SUC ORGUTUNE YONELIK 4 ILDE ES ZAMANLI OPERASYON YAPTI. 11 SUPHELININ GOZALTINA ALINDIGI OPERASYONDA, COK SAYIDA MATERYALIN YANI SIRA MAGDURLARI KORKUTMAK VE SINDIRMEK AMACIYLA KULLANILAN PITON ELE GECIRILDI. AYRICA, OPERASYONDA GECEN YIL KASIM AYINDA TEFECILERE OLAN BORCU YUZUNDEN SIYANUR ICEREK KENDISINI, ESINI VE COCUKLARINI OLDUREN SELIM SIMSEKIN DE SUC ORGUTUNE BORCLU OLDUGU ORTAYA CIKTI. SIMSEK'IN BU BORCUNA AIT SENEDI DE YAPILAN ARAMALARDA ELE GECIRILDI. (FOTO: ANTALYA-DHA)

GEÇEN YILKİ İNTİHAR

Öte yandan, Antalya'da geçen yıl kasım ayında tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşi Sultan Şimşek'i (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) öldüren Selim Şimşek’in (36) de suç örgütüne borçlu olduğu ortaya çıktı. Selim Şimşek’in bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda ele geçirildi. Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı27 Eylül 2020 Pazar 09:19
  • Ege Denizi'nde art arda depremler27 Eylül 2020 Pazar 09:18
  • Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı27 Eylül 2020 Pazar 09:17
  • İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti27 Eylül 2020 Pazar 09:16
  • Fabrika işçisi: Yediğim yemekten insan parmağı çıktı26 Eylül 2020 Cumartesi 19:14
  • MHP Adana İl Kongresinde Bünyamin Avcı güven tazeledi26 Eylül 2020 Cumartesi 19:07
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Edirne Deneyap Atölyeleri'ni canlı bağlantı ile açtı26 Eylül 2020 Cumartesi 19:06
  • Bergama'da orman yangını26 Eylül 2020 Cumartesi 19:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir26 Eylül 2020 Cumartesi 18:23
  • 'Denizde yüzerken maske takmama cezası kesildi' iddiası26 Eylül 2020 Cumartesi 18:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti