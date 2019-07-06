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Sucuklu yumurtadan 3 yıl istendi

Şanlıurfa’daki bir bölükte görevli Uzman Çavuş Levent Y. hakkında, askeriyeye ait erzak deposundan sucuk, yumurta, peynir aldığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldı. Disiplin kuruluna sevk edilen Y.’nin 3 yıla kadar hapsi istendi.
Sucuklu yumurtadan 3 yıl istendi

ŞANLIURFA Suruç’ta bulunan 3’üncü Hudut ve Tabur Komutanlığı’na bağlı Karargâh ve Hizmet Bölük Komutanlığı’nda görevli birkaç asker, bölükte görevli mutfak tim komutanı Uzman Çavuş Levent Y. hakkında, bölük komutanı Üsteğmen H.İ.A.’ya şikâyette bulundu. Üç er ve bir uzman çavuş, Levent Y.’nin erzak deposundan malzeme alarak sucuklu yumurta ve mangal yaptığını Üsteğmen A.’ya bildirdi. Üsteğmen A. da ‘disiplinsizlik’ olarak değerlendirdiği olayla ilgili anlatılanlara dayanarak tutanak tuttu.

‘BİLSEYDİM YEMEZDİM’

Üsteğmen A. daha sonra olaya ilişkin bilgisi olan askerlerin ifadelerini almaya başladı. Askerlerden bir kısmı, Levent Y.’nin depodan malzeme aldığını gördüklerini söyledi. Depodan sucuk, yumurta, peynir alındığını söyleyen bir asker, “Levent Y. depodan malzemeleri bazen kendisi alıyordu, bazen de bizi gönderiyordu. Bunun yanında bazen de evden getiriyordu” dedi. Bir diğer er Y.A. ise “Yediklerimizin bazılarını dışarıdan getiriyor. Bazıları da bildiğim kadarıyla depodaki tarihi geçmeye yakın erzaktı. Depodan geldiyse eğer ben yasak olduğunu bilmiyorum. Bilsem yemezdim” dedi.

‘EVİMDEN GETİRDİM’

Savunması alınan Levent Y. ise “Ramazan ayında nizamiye nöbetimde sahur için evden malzeme getirdim. İstikaktan güzel yemekler çıkmıyor ve doyurmuyor. Evden getirdiğim malzemelerle sucuklu yumurta yapıp askerlerle yedik” dedi. Levent Y., suçlamaya konu malzemelerin pahalı olmadığını belirterek, “Suç olduğunu bile bile böyle bir eylem yapmam mümkün değil. 2 ay sonra düğünüm var, böyle bir suçu işleyerek neden meslek hayatımı riske atayım” diye konuştu.

‘NÖBETTE MANGAL YAPTI’

Üsteğmen A. iki gün içinde tamamladığı soruşturmasına ilişkin dosyasını disiplin kuruluna gönderdi. 26 Haziran tarihli sevk yazısında soruşturmaya konu olay için ise “13 Mayıs 2019 tarihinde İkmal Uzman Çavuş Levent Y., nizamiye nöbetinde erzak deposundan malzeme çıkarıp ızgara ve mangal yapmıştır” denildi.

'TANIK İFADELERİ ÇELİŞKİLİ'

Ankara Barosu’na üye Avukat Mehmet Erkan Akkuş, suçun maddi unsurlarının oluşmadığını savunarak “Uzman çavuşun askerlere ile birlikte, depodan sucuk ve yumurtaları aldıkları iddia ediliyor. Tanık ifadelerinin ise çelişkili olduğu anlaşılıyor. Bu duruma rağmen ‘askeri eşyayı çalmak’ gibi ağır bir suç olarak değerlendirmeye gidilmesi bize göre doğru değil” diye konuştu.

3 YILA KADAR HAPSİ VAR

Hazırlanan dosyanın bir örneği ise savcılığa gönderildi. Levent Y.’nin yargılamasının yapılması istenen Askeri Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi ise 6 aydan 3 yıla hapis cezasını içeriyor.
 

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