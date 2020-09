'Sucukta hile anlaşılmıyor'

Gıda Mühendisleri Odası (GMO) İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, sucukta hile yapıldığına dikkat çekerek, tüketicileri uyardı. Toprak, "Sucuğun hilesi ne yazık ki gözle algılanmıyor." dedi.

Peynirden süte, tavuktan kırmızı ete kadar pek çok gıdada hileye başvuran bazı üreticiler, hileli sucuk da üretiyor. Gıda uzmanları ise tüketicileri bu konuda uyararak, güvenilir markaların ürünlerini tüketmelerini tavsiye ediyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak, işletmelerin maliyetlerini düşürmek için birtakım hilelere başvurduklarını ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı listeye baktığımız zaman hile yapılan gıdalarda et ve et ürünleri üst sıralarda yer alıyor. Tebliğ diyor ki; dana sucuğu üretilecekse mutlaka sadece ve sadece dana eti olması gerekiyor. Eğer piliç etinden sucuk yapılacaksa, ürününün etiketi üzerinde piliç sucuğu olduğunun yazılması gerekiyor" dedi. İşletmelerin maliyeti düşürmek için birtakım hilelere başvurduğu anlatan Toprak, "Bunlar da ne yazık ki gözle algılanamıyor. Örneğin bir sucuğun etiketi üzerinde yüzde 100 dana eti yazmasına rağmen, sucuk incelendiği zaman at eti gibi ürünlerin katıldığı görülüyor. Öte yandan pişmemiş sucuk halka halka kesildiği zaman, sucuk içerisine konulan yağın gözle görünür bir şekilde mozaik olarak dağılmış olması, yağın bir tarafa toplanmamış olması gerekiyor. Eti biraz daha az, yağı biraz daha fazla koyup maliyeti düşürüp de hile yapıyorlar. Böyle hileli sucuklar, tavaya koyulduğu zaman yağını daha çok salacağı için sucukta bir küçülme meydana gelecektir" dedi.

'UCUZ FİYATA DANA SUCUĞU OLMAZ'

Doğal ve organik ürünlerin satıldığı bir çiftlikle işletmecilik yapan kimya mühendisi Bilge Altınmakas Özgenoğlu ise, sucuk içerisine katılan baharatların sucuktaki hilenin anlaşılmasını zorlaştırdığını dile getirerek, "Sucuk hilesi bol, tüketicinin de anlayamayacağı bir ürün. Çünkü içerisine katılan baharat hilenin anlaşılmasını zorlaştırıyor. Bu hilelerin de tüketici tarafından anlaşılması imkansız. Tüketici kemiksiz bir et satın aldığı zaman 47-50 TL arası değişen bir fiyat aralığı var. Bunun içerisine baharat, tuz koyuluyor, işleniyor, fırınlanıyor. İşlenmemiş bir etin fiyatı 50 TL iken işlenmiş etten elde edilen dana sucuğunun fiyatının 50 TL'nin altında olması beklenemez. Eğer 50 TL'nin altındaysa bu sucuk ya piliç etidir ya da tek tırnaklı hayvan etidir. Üretici ürettiği sucuğun içerisine ne koyduysa bunu etiketinde belirtmeli. Sucuk içerisine katılan bitkisel yağa göre doymuş yağ daha da zararlı olabiliyor. Elbette tüketicilerin tercihi, dana eti ve yağından üretilen sucuğu tüketmek ama bu diğerlerinin çok daha zararlı olduğu anlamına gelmiyor. Zeytinyağından üretilen sucuklar önceliğimiz olmalı ancak ekonomik şartlardan dolayı farklı yağlar katılarak da sucuk üretiliyor. Katı yağlarla, kızartma yağlarıyla üretilen sucukların satın alınmamasını öneriyoruz" diye konuştu