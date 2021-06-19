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Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde inşaattan demir çaldığı belirtilen şüpheli suçüstü yakalanınca polise, "Ben yapmadım" diyerek gözyaşı döktü.
Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes bulvarında bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Çalıştığı işyerinden izinsiz aldığı kamyonetle binaya gelen Ender Ç. (29), buradaki demirleri kamyonete yükleyerek kaçtı. Şüphelinin demirleri bir yere bıraktıktan sonra tekrar inşaata geldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi binada suçüstü yakaladı.

Kelepçe takılan Ender Ç., polislere, "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Polis tarafından sakinleştirilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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