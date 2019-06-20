  • BIST 94.158
  • Altın 257,556
  • Dolar 5,7769
  • Euro 6,5197
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

Suçüstü yakalandılar

Tekirdağ'da, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Marmara Denizi'nde, kaçak avcılara yönelik düzenlenen operasyonda, deniz patlıcanları ele geçirildi. 6 şüpheliye toplam 11 bin 445 TL para cezası kesildi.
Suçüstü yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında, kaçak avcılık yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda, 2 teknede arama yapıldı. Aramada kaçak avlanmış deniz patlıcanları ele geçirilirken, teknelerdeki 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 11 bin 445 TL para cezası uygulanırken, kaçak avlanan deniz patlıcanları da denize bırakıldı. Kaçak avcılıkta kullanılan 2 tekne 1 ay süreyle denizden men edildi.

YURT DIŞINA SATIYORLAR

Deniz patlıcanları, protein içeriği zengin olması nedeniyle spor yapan kişilerin gelişimine yardımcı olduğu gibi, diş eti rahatsızlıklarından, yorgunluğa kadar bir çok rahatsızlığa iyi geliyor. Deniz patlıcanın kilosu 30 dolardan 150 dolara kadar satılabiliyor. Türkiye'de devlet kontrolünde toplanan deniz patlıcanın tekil bireyler tarafından toplanması ve yurtdışına satılması nedeniyle yasak olduğu biliniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye için tarihi gün! Törende önemli mesajlar20 Haziran 2019 Perşembe 16:34
  • Binali Yıldırım'a Doğu bölgesinden yakın çalışma arkadaşı20 Haziran 2019 Perşembe 14:44
  • Meteorolojiden peş peşe uyarı20 Haziran 2019 Perşembe 14:43
  • Telefonuna gelen mesajla hayatı karardı20 Haziran 2019 Perşembe 14:32
  • İngiltere'den Suudi Arabistan'a kötü haber20 Haziran 2019 Perşembe 13:44
  • İbrahim Tatlıses AK Parti için İstanbul'da20 Haziran 2019 Perşembe 12:39
  • "Oteldeki buluşma iyi niyetle izah edilemez"20 Haziran 2019 Perşembe 12:36
  • İBB'den İmamoğlu'nun açıklamasına cevap20 Haziran 2019 Perşembe 12:34
  • Şanlıurfa’da kaçak mobil trafo ele geçirildi20 Haziran 2019 Perşembe 12:33
  • DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı20 Haziran 2019 Perşembe 12:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti