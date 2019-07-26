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'Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiye arkadan müdahale edin'

Karaman'da, İlk ve Acil Yardım Derneği yönetim kurulu başkan yardımcısı paramedik Serkan Uysal, suda boğulmak üzere olan kişiye arkadan müdahale edilerek sudan çıkartılması gerektiğini belirtti.
'Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiye arkadan müdahale edin'

Uysal, önden müdahale edilmesi halinde boğulmak üzere olan kişinin panik halinde kendisini kurtaran kişiyi de suya batırıp, onun da boğulmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. 

İlk ve Acil Yardım Derneği'nce, yaz aylarında suda boğulma olaylarının artması üzerine kentte yeni yüzme öğrenen çocuklara, boğulma sırasında ne yapılması gerektiği ve boğulan kişiye nasıl ilk yardım uygulanacağı konusunda eğitim verildi. Maket üzerinde uygulamalı olarak ilk yardım müdahalelerini gösteren derneğin yönetim kurulu başkan yardımcısı olan ve aynı zamanda 112 Acil Servis'te paramedik olarak görev yapan Serkan Uysal, suda boğulmak üzere olan kişiye kesinlikle arkadan yaklaşılıp müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Eğer önden kurtarmak için müdahale olursa, o kişinin de boğulma riskinin olduğunu belirten Uysal, şöyle konuştu:

''Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşlarımız serinlemek amacıyla sulama kanallarına, göletlere, barajlara ve kaynağını bilmedikleri sulara girmektedir. Kaynağı bilinmeyen ve güvenli olmayan alanlarda bizler çok fazla boğulma vakalarıyla karşılaşıyoruz. Boğulan birini gördüğümüz zaman ilk başta etrafımızı analiz etmeliyiz. Kullanabileceğimiz bir malzeme varsa, can yeleği, kurtarma simidi, halat veya uzun bir cisim gibi muhakkak bunları kullanmalıyız. İlk yardımcı eğer yüzme bilmiyorsa ikinci bir boğulma vakası yaşatmamak için kesinlikle suya girmemelidir. Eğer iyi bir yüzücü ise kesinlikle boğulan kişiye arkadan müdahale etmelidir. Boğulan kişi panik yaparak boğulma korkusuyla beraber, önünden yaklaştığımız zaman sizi de boğabilir. Bu ihtimal çok yüksektir.''

Uysal, boğulmak üzere olan kişi sudan çıkartıldıktan sonra da suni teneffüs yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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