  • BIST 1.386
  • Altın 464,984
  • Dolar 7,9105
  • Euro 9,6095
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Sudan ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesinden resmen çıkartıldı

ABD’nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan’ın teröre destek veren devletler listesinden çıkartılma kararının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Sudan ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesinden resmen çıkartıldı

ABD’nin Hartum Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "45 günlük Kongre'ye bildirim süresi doldu. Dışişleri Bakanı, Sudan’ın terörizme destek veren devlet olarak tanımlanmasının iptali kararının 14 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirten bildiriyi imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kararın devletin resmi gazetesi Federal Sicil’de de yayımlandığı belirtildi.

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’e 1991-1996'da kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle "kara listeye" aldığı Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim Cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Sudan’ın Washington Büyükelçisi Nureddin Sati, 25 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ABD’nin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılmasının 11 Aralık’ta gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 30 Kasım’da telefonda, Sudan'ın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılmasıyla ilgili düzenlemeleri görüşmüştü.

Kongrenin onayladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan dokunulmazlık yasası, Sudan'a ABD'deki davalara karşı koruma sağlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da banka soygunu girişimi engellendi14 Aralık 2020 Pazartesi 11:13
  • Savaş Ay'ın mirasının yarısını kızı Sanem Dolun Ay alacak14 Aralık 2020 Pazartesi 10:58
  • Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist yurda girmeye çalışırken yakalandı14 Aralık 2020 Pazartesi 10:55
  • Bakan Çavuşoğlu, Gine'ye gidiyor14 Aralık 2020 Pazartesi 10:50
  • Bakan Selçuk: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak14 Aralık 2020 Pazartesi 10:35
  • İsrail'de 40 şirkete siber saldırı düzenlendi14 Aralık 2020 Pazartesi 10:34
  • İranlı siyasetçi, Zarif'in Erdoğan'ın şiirine tepkisini eleştirdi14 Aralık 2020 Pazartesi 10:34
  • Bakan Selçuk: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak14 Aralık 2020 Pazartesi 10:17
  • Tekstil işçileri virüsü makine ile tespit ettiklerini sandılar, gerçek farklı çıktı14 Aralık 2020 Pazartesi 10:06
  • İznik Gölü'nde su çekildi, tarihi eser olduğu sanılan çapaya rastlanıldı14 Aralık 2020 Pazartesi 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti