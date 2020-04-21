Sudan ucuz petrol!

Ham petrolün fiyatında yaşanan gerileme tarihin en düşük seviyesine kadar geriledi. Talep yetersizliğinden dolayı 10 dolara kadar düşen ham petrolün varil fiyatı önce 1 dolar ardından da 0'ın altını gördü.

ABD piyasalarında ham petrolün varil fiyatı tarihi düşüş yaşıyor. New York'ta işlem gören Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı, talepteki tarihi çöküş ve ham petrol depolarının dolma noktasına yaklaşmasının etkisi ile rekor düşüş yaşayarak 0'ın altına indi. -11.61 doları gören fiyatlar, bazı üreticilerin depolama imkanı bulunmadığı için müşterilere petrollerini ellerinden almaları için para ödediği anlamına geliyor.

Ham petrol vadeli kontratları talebin azalması ve koronavirüs salgınının olduğu bir ortamda ABD depolama tesislerinde yakında arz fazlası olacağı endişeleriyle tarihi bir gerileme yaşadı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün fiyatı gün içinde önce yüzde 41 gerileyerek 10.77 doları gördü. Böylece aynı günde hem 1982'den bu yana yaşanan en sert gün içi düşüş hem de 1999'dan bu yana en düşük fiyat kaydedildi.

MAYIS AYI KONTRATLARI 0'IN ALTINI GÖRDÜ GÖRDÜ

TSİ ile 21.00'den sonra ise petrol fiyatlarında Mayıs kontratları ani bir düşüşle önce 5 dolara ardından 1 dolar ve 0'ın altına indi. Fiyatlar eksiyi görünce, bazı üreticiler depolama giderlerinden kurtulmak için, ellerindeki petrolü para ödeyerek ellerinden çıkarmayı tercih etti.

Rafinerilerin talebin düşmesi nedeniyle faaliyeti frenlemesi sonucunda ABD hafif ham petrolünün teslimat noktası olan Cushing, Oklahoma başta olmak üzere ABD depolama tesislerinde tutulan petrol hacmi artıyor.

ABD'nin Haziran vadeli petrol vadeli işlemleri ise % 12'den fazla düşerek 21.87 dolara geriledi. Küresel piyasada Brent tipi petrolün fiyatı ies % 3.9 düşüşle 27 doların altına indi.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Talep düşüklüğüne ek olarak petrol üreticisi ülkelerin arzının devam etmesi fiyatların düşüşünde baş rol oynuyor. Tarihi seviyeleri gören petrol fiyatlarının düşüklüğü rezerv toplamak isteyen ülkeleri de harekete geçirdi. Birkaç hafta içerisinde rezervlerini dolduran ülkeler petrol depolayacak yer arayışına girdi. Ancak depolayacak yer de kısıtı nedeniyle üretilen petrolü koyacak yer kalmayınca fiyatlar hızla aşağıya düşüyor.