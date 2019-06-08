Sudan’a ilk somut tepki Afrika Birliği’nden

Sudan’da güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapanlara yönelik pazartesi günü başlattığı operasyonda ölenlerin sayısı, Sudan Doktorları Merkez Komitesi’ne göre, 113’e yükseldi.

Komitenin Facebook’ta yaptığı paylaşımda, “Askeri Konsey milislerince 5 kişinin daha öldürüldüğünü üzülerek bildiriyoruz. Biri Hartum’da, 3 Haziran katliamı mağdurlarından biriydi ve yoğun bakımdaydı- dördü de Port Sudan şehrinde. Son ölümlerle birlikte ölü sayısı 113’e yükseldi” denildi.

5 kişinin perşembe günü hayatını kaybettiği, ancak internete erişim sıkıntısı ve sıkı güvenlik önlemleri sebebiyle açıklamayı bugün yapabildiğini belirten grup, Askeri Konsey’in kendilerine büyük baskı uyguladığını da yazdı. Sudan’daki muhalif gruplar arasında yer alan doktorlar ölü sayısı ile ilgili düzenli bilgi paylaşıyor ancak bu bilgiler Sudanlı yetkililer tarafından yalanlandı.

Perşembe günü bir Sudanlı yetkili “sadece 46 kişinin öldüğünü” iddia etti. Bazı eylemcilerin kendilerini Acil Destek Güçleri askeri gibi göstererek sivillere şiddet uyguladığını, böylece grubun adını kötüye çıkarmya çalıştığını iddia etti. Öte yandan Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, sivil bir geçiş otoritesi kuruluncaya kadar Sudan’ın üyeliğini askıya aldı.

AfB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sudan’da mevcut krizden çıkmanın tek yolunun, sivil idarenin yönetimi devralması olduğuna vurgu yapılarak, sivil bir geçiş otoritesi kurulana kadar ülkenin AfB’deki üyeliğinin askıya alındığı bildirildi.