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Sudan'da İsrail'le normalleşme karşıtı oluşum bir milyon imza toplayacak

Sudan'da çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü, "İsrail ile normalleşmeye direnmek için Sudan Halk Güçleri" adı altında bir oluşum başlattı.
Sudan'da İsrail'le normalleşme karşıtı oluşum bir milyon imza toplayacak

Sudan'da çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü, "İsrail ile normalleşmeye direnmek için Sudan Halk Güçleri" adı altında bir oluşum başlattı.

Halk Kongresi Partisi, Şimdi Reform Hareketi, Adil Barış Platformu Partisi, Bağımsız Gençler Birliği, Sudan Alimler Heyeti, Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Normalleşmeye karşı Akademisyenler Birliği ve Normalleşmeye karşı Basın Mensupları Derneğinin de aralarında olduğu 28 parti, dernek ve sivil toplum örgütü, başkent Hartum'da düzenledikleri tanıtım toplantısının ardından "İsrail ile normalleşmeye direnmek için Sudan Halk Güçleri" adlı anlaşmaya imza attı.

Sudan Halk Güçleri temsilcisi Defullah Tac es-Sir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kaynaklarımızı çalmaya gelen işgalci siyonistlerle normalleşmenin bize hiçbir faydası yok." dedi.

Tüm siyasi partiler ile hareketleri İsraille normalleşmeyi reddeden bu anlaşmaya taraf olmaya çağıran Sir, normalleşme karşıtı bir milyon imza toplamak için bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Halk Kongresi Partisi yöneticilerinden Tarık Babekir de normalleşmenin siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları bulunduğunu belirterek, "Hükümet bunu buğday ve yakıt meselesi olarak görüyor ancak az bir fayda karşılığında Sudan'ın değerlerini satıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özgürlük ve demokrasiyi tanımayan bir diktatör yetiştireceği için Sudan'daki tüm özgür siyasi güçleri normalleşmeyi reddetmeye davet etttiklerini belirten Babekir, "Doğu batı ayrımı olmaksızın başkenti Kudüs olan ve tüm topraklarıyla Filistinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Sudan, İsrail ile normalleşme kararı alan 5. Arap ülkesi oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim Cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Sudan böylece Mısır (1979), Ürdün (1994) ve geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ardından İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini açıklayan 5. Arap ülkesi oldu.

Sudan hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından iktidar ortağı partilerin de aralarında olduğu birçok siyasi grup karara tepki göstermişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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