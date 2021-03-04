  • BIST 1.532
  • Altın 411,162
  • Dolar 7,4345
  • Euro 8,9658
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Sudan’da kabilelerin çatışmasında 10 kişi öldü

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sudan’da kabilelerin çatışmasında 10 kişi öldü

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Kuzey Darfur eyaletinin Seraf Omra bölgesinde Afrika kökenli Fur ve Tama kabileleri arasında arazi anlaşmazlığı ve liderlik konularında yaşanan anlaşmazlık çatışmaya dönüştü.

Çatışmada 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Hükümetin kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirdiği ve takviye birlikler sevk ettiği bölgede, olaylar kontrol altına alındı.

Yaralılar hastanelere nakledilirken olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletlere göre, ocak ayının başından bu yana Darfur'daki kabile çatışmaları sonucu en az 250 kişi öldü, 183 bin kişi yerinden edildi.

Bölgedeki kabileler arasında "hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı" nedeniyle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizmde üç talep: Aşı, kısa çalışma ödeneği ve yabancı personel04 Mart 2021 Perşembe 09:36
  • İçki içtikleri kadınları darp ettiler 04 Mart 2021 Perşembe 09:35
  • Sudan’da kabilelerin çatışmasında 10 kişi öldü04 Mart 2021 Perşembe 09:33
  • Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor04 Mart 2021 Perşembe 09:32
  • Deloitte, yolsuzluk soruşturması kapsamında Malezya'ya 80 milyon dolar ödeyecek04 Mart 2021 Perşembe 09:32
  • Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin süresi 28 Mart'a kadar uzatıldı04 Mart 2021 Perşembe 09:31
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan UCM'nin Filistin kararına tepki: ABD bu karara kesinlikle karşıdır04 Mart 2021 Perşembe 09:30
  • Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo ve çevresinde 'OHAL iki hafta uzatılmalı' yorumu04 Mart 2021 Perşembe 09:30
  • Biden yönetimi geçici ulusal güvenlik stratejisini yayınladı04 Mart 2021 Perşembe 09:29
  • Libya'da hükümete güvenoyu oturumu yapılacak kentin yabancı ve paralı askerlerden arındırılması şartı04 Mart 2021 Perşembe 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti