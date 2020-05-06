Sudan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı tedavi için Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mehmet Hanefi Aydın'a, Sudan'ın başkent Hartum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Kovid-19 tanısı konulduğunu belirtti.
Fahrettin Koca, "Solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyipevine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın'ı Türkiye'ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
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