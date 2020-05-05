  • BIST 98.738
  • Altın 388,008
  • Dolar 7,0901
  • Euro 7,6869
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 10 °C
»

Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Hartum'a inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaktaki özel kıyafetli görevliler, Alsaaha Hastanesi'nden aldıkları Hanefi Aydın'ı, ambulans uçağa yerleştirdi. Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından ambulans uçak, İstanbul'a doğru yola çıktı. 20.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na ulaşan uçak genel havacılık terminaline iniş yaptı. Burada, ambulans uçaktan alınan Aydın, ambulansa konularak Maltepe Başıbüyük'te bulunan İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına götürüldü. 

BAŞHEKİM AÇIKLAMA YAPTI

Hanefi Aydın'ın durumuyla ilgili açıklama yapan hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmail Hakkı Cinel: "Hastayı biraz önce kabul ettik. Ambulans içerisindeki değerleri yaklaşık 10 litre oksijen giderken saturasyonu 88'lerde olan bir hasta. Biz biraz sonra genel bir değerlendirme yaptıktan sonra hem yoğun bakımda hem de serviste yeri hazır. Duruma göre karar vereceğiz. Ona göre tedavisi devam edecek. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kovid merkezi olan Başıbüyük'teki binasındayız. Genel değerlendirmeler sonrası hem yoğun bakımda hem de servisimizde yerini hazırlamıştık" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Define ararken göçük altında kalarak öldü05 Mayıs 2020 Salı 21:27
  • Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olacak05 Mayıs 2020 Salı 21:26
  • Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı05 Mayıs 2020 Salı 20:24
  • Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi05 Mayıs 2020 Salı 20:23
  • THY'nin normalleşme planlaması belli oldu05 Mayıs 2020 Salı 20:19
  • Yerli ilaç 'TR-C 19' ruhsat aşamasında05 Mayıs 2020 Salı 19:14
  • Sancaktepe'de semt pazarında yoğunluk05 Mayıs 2020 Salı 19:10
  • ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 70 bine dayandı05 Mayıs 2020 Salı 19:06
  • Danıştayda başkanlık seçiminden sonuç çıkmadı05 Mayıs 2020 Salı 16:20
  • İstanbul'da 554 bin 170 tıbbi maske ele geçirildi05 Mayıs 2020 Salı 15:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti