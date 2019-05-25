  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı'ndan flaş açıklama: Askerliğini yapmış sayılacaklar...
»

Suikast timine Öcalan maddesi

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bazı hükümlülerin müddetnameleri hazırlandı.
Suikast timine Öcalan maddesi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu’nun da bulunduğu FETÖ’nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Cezaların kesinleşmesiyle sanıklar hükümlü statüsüyle yüksek güvenlik cezaevlerine konuldu.

Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaları kesinleşen ve Ankara Sincan 2 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na konulan darbecilerin, ne kadar süreyle cezaevinde yatacağını gösteren müddetnameleri düzenlemeye başladı. İnfaz Savcılığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Özay Cöle, Osman Kılınç, Ünsal Coşkun için ayrı ayrı hazırladığı müddetnamelerde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında uygulanan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 107/16. maddesini uyguladı. Bu hükümlüler ‘hiçbir şart ve halde koşullu salıverme işlemi yapılmaksızın’ ölünceye kadar kapalı cezaevinde cezaları infaz edilecek.

Müddetnamelerde hükümlülerin ‘cezaevlerine giriş tarihi’ olarak 18 Temmuz 2016 tarihi görülürken, ‘Hak ederek tahliye tarihi’ bölümünün karşısında ‘Yaşam Boyu’ ifadesi yer aldı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, suikast timinin başında bulunan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş hakkındaki müddetanemenin hazırlık çalışmasının da devam ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de barda silahlı saldırı25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:38
  • PKK'ya ağır darbe25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:34
  • Ankara merkezli 8 ilde 'sahte vize' operasyonu: Çok sayıda gözaltı25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:30
  • Suikast timine Öcalan maddesi25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:27
  • Merak ve korku bağımlılığı arttırıyor25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:25
  • AK Parti'den bomba seçim hamlesi: Tecrübe...25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:18
  • Otomobillere zarar veren kişi: Polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:00
  • Hindistan’da eğitim merkezinde yangın: 15 ölü24 Mayıs 2019 Cuma 16:35
  • Eski Savcı Osman Şanal'a FETÖ'den 11 yıl hap24 Mayıs 2019 Cuma 16:00
  • Erdoğan: Bu işi hırsızlara bırakmayacağız24 Mayıs 2019 Cuma 15:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti