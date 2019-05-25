Suikast timine Öcalan maddesi

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bazı hükümlülerin müddetnameleri hazırlandı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu’nun da bulunduğu FETÖ’nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Cezaların kesinleşmesiyle sanıklar hükümlü statüsüyle yüksek güvenlik cezaevlerine konuldu.

Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaları kesinleşen ve Ankara Sincan 2 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na konulan darbecilerin, ne kadar süreyle cezaevinde yatacağını gösteren müddetnameleri düzenlemeye başladı. İnfaz Savcılığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Özay Cöle, Osman Kılınç, Ünsal Coşkun için ayrı ayrı hazırladığı müddetnamelerde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında uygulanan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 107/16. maddesini uyguladı. Bu hükümlüler ‘hiçbir şart ve halde koşullu salıverme işlemi yapılmaksızın’ ölünceye kadar kapalı cezaevinde cezaları infaz edilecek.

Müddetnamelerde hükümlülerin ‘cezaevlerine giriş tarihi’ olarak 18 Temmuz 2016 tarihi görülürken, ‘Hak ederek tahliye tarihi’ bölümünün karşısında ‘Yaşam Boyu’ ifadesi yer aldı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, suikast timinin başında bulunan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş hakkındaki müddetanemenin hazırlık çalışmasının da devam ettiği bildirildi.