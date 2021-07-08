  • BIST 1.372,980
  • Altın 503,14
  • Dolar 8,6750
  • Euro 10,2750
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

Sulama kanalına çarpan hafif ticari araçtaki baba- kızı ölüm ayırdı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın sulama kanalına çarptığı kazada sürücü Ahmet Yıldırım (55) ile kızı Safiye Yıldırım (30) yaralandı, diğer kızı Seda Yıldırım (21) hayatını kaybetti.
Sulama kanalına çarpan hafif ticari araçtaki baba- kızı ölüm ayırdı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bayramiç ilçesine 2 kilometre uzakta meydana geldi. Bayramiç Barajı istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Ahmet Yıldırım yönetimindeki 10 ZD 461 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına çarpıp, tarlaya savruldu. Sürücü Ahmet Yıldırım ve araçta bulunan kızları Seda ile Safiye Yıldırım yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seda Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedaviye alınan sürücü Ahmet Yıldırım ve kızı Safiye Yıldırım'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Ahmet Yıldırım jandarmaya verdiği ifadede, bir kamyonun seyir halindeyken kendisini sıkıştırdığını ve aracı şarampole atmak zorunda kaldığını iddia etti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sulama kanalına çarpan hafif ticari araçtaki baba- kızı ölüm ayırdı08 Temmuz 2021 Perşembe 18:56
  • İskeleden düşen işçi yaralandı08 Temmuz 2021 Perşembe 17:59
  • İstanbul İtfaiyesi eski Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç hayatını kaybetti08 Temmuz 2021 Perşembe 17:58
  • Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 17:57
  • Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 07:26
  • Biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı08 Temmuz 2021 Perşembe 07:25
  • Otomobiliyle bahçe duvarına çarptı, yaya olarak kaçtı08 Temmuz 2021 Perşembe 07:24
  • Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 5 yaralı08 Temmuz 2021 Perşembe 07:23
  • Ankara Büyükşehir'in Bülteni’nden kadınlara güzellik dersi: O algıyı yıkın07 Temmuz 2021 Çarşamba 08:04
  • Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti06 Temmuz 2021 Salı 22:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti