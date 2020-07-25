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Sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu, diğeri aranıyor

ŞANLIURFA’da serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren kuzenlerden İmam Erkan (8) boğuldu, Ali Erkan (9) ise kayboldu.
Sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu, diğeri aranıyor

Olay, öğle saatlerinde merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları İmam ve Ali Erkan, serinlemek için evlerinin yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre suda yüzen gençler, daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, dalgıç polislerden yardım istedi. Bölgeye gelen dalgıç polisler, sulama kanalında kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlattı.

İmam Erkan'ın, dalgıç polisler tarafından 15 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. İmam Erkan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ali Erkan'ı arama çalışmaları sürerken, kanal kıyısında endişeli bekleyişi sürüyor.

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