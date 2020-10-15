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Sulama kanalında 17 yaşındaki gencin cesedi bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında Mehmet A.'nın (17) cesedi bulundu. Yüzme bilmediği öğrenilen gencin suya düşüp, boğularak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.
Sulama kanalında 17 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı yanından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suyun üzerinde ceset olduğu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerce sudan çıkartılan cesedin, Mehmet A.'ya ait olduğu tespit edildi. Yakınlarının yüzmeyi bilmediğini belirttiği gencin, kanala düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybettiğinden şüpheleniliyor. Gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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