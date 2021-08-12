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Sulama kanalında çıplak erkek cesedi bulundu

Adana’da sulama kanalında kimliği belirsiz çıplak erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunduğu bölgeye 15 kilometre uzaklıkta Yahya Kemal Sarıgül’e ait olduğu belirlenen kamyonette cep telefonu ve pantolon bulundu. 
Sulama kanalında çıplak erkek cesedi bulundu

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi’nde sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, sulama kanalında çıplak bir cesedin sürüklendiğini görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, cesedi sudan çıkarttı. Cesedin başında darp izleri ve kanama olduğu belirlendi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, cesedin bulunduğu kanala yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta camları açık halde bir kamyonetin park halinde olduğunu belirledi. Yahya Kemal Sarıgül’e ait olduğu tespit edilen araçta cep telefonu ve pantolon, kanal kenarında ise tişört bulundu. Cesedin de Sarıgül’e ait olabileceğini değerlendiren polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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