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Sular altında kalacak Yusufeli'nden ağaçlar taşınıyor

Artvin'de inşası süren Yusufeli barajı suları altında kalacak ağaçlar da taşınmaya başladı.
Sular altında kalacak Yusufeli'nden ağaçlar taşınıyor

Türkiye'deki en büyük nehirlerden biri olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı devam ediyor.

100 katlı gökdelene eş değerde, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak.

İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

YEDİNCİ  KEZ TAŞINACAK

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisindeki 150 hektarlık alanda, 3 bölgede yeniden inşa ediliyor.

Yeni yerleşim alanına 1638 konut inşa edilecek, 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin çalı türü peyzaj fidanı dikilecek. Bölgede 100 dönümlük alan, tarımsal alan olacak. Yeni yerleşim yeri inşaatlarının sürdürüldüğü ilçede 2'nci bölgede ise kaymakamlık, kamu binaları ve merkez cami yapılıyor. Bu bölgede toplam 238 iş yeri inşa edilecek. Yeni yerleşim yeri için başlatılan altyapı çalışmalarında sona gelindi.

1950 yılında son yerleşim yerinde kurulan Yusufeli ilçe merkezinin, inşaatların tamamlanmasının ardından Yansıtıcılar mevkisine taşınma sürecine başlanacak.

MEZARLAR TAŞINIYOR

Yusufeli Belediyesi'nce sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yapıldı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı. Halkın talepleri ile tespit edilen yaklaşık 500 mezar, yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınıyor.

AĞAÇLARIN TAŞINMASINA DA BAŞLANDI

Yusufeli'nde kayıt altına alınan ve taşınma süreci devam eden mezarların ardından mevut ilçedeki ağaçların da taşınması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda özel iş makineleri ile mevcut ilçeden toprağıyla alınan ağaçların taşınıp, dikildiği yeni ilçede fidan dikim çalışması da başlatıldı.

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