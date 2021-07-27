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Sular çekildi, balıklar öldü

Konya'nın Akören ilçesindeki May Barajı’nda yaşanan kuraklık ve sudaki oksijen miktarının düşüşü, barajdaki balıkların ölümüne neden oldu. Barajın kıyıları binlerce balık ölüsüyle kaplandı.
Sular çekildi, balıklar öldü

Ahmediye Mahallesi’nde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yaptırılan May Barajı'ndaki sular, bu yıl Konya Ovası’nı etkisi altına alan meteorolojik kuraklık nedeniyle çekildi. Sudaki oksijen miktarının azalmasıyla da barajdaki binlerce sazan türü balık öldü. Ölü balıklar, barajın kıyı sularında tabaka oluşturdu. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, baraj ve ölü balıklardan örnekler aldı.

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Örneklerde yapılan ilk incelemelere göre, balık ölümlerinin dış etken kaynaklı olmadığı tespit edildi. Balık ölümlerinin, baraj suyundaki alg patlaması, bununla birlikte oksijen miktarındaki ani düşüş nedeniyle yaşandığı kaydedildi. May Barajı’nın daha önce DSİ envanterinden de düşürüldüğü öğrenildi.

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Ahmediye Mahallesi'nin muhtarı Hayrettin Altın, “Yetkililer geldi, sudan ve balık ölülerinden örnekler aldılar. Bu her yıl tekrarlanan bir şey. Özellikle kuraklık ve az yağıştan dolayı su daha erken çekildi. Bu her yıl gördüğümüz balık ölümleri. Balık üretimi de yapılmıyor ama artık nereden geldiğini bilmiyoruz. Bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Bu barajın yapılış amacı da sel sularını engellemek içindi. Fazla su olunca da sulama için kullanılıyordu. Buradaki su fazlaysa Alibeyhüyüğü Mahallesi kullanıyordu. Bu yılki kuraklık nedeniyle hiç kullanamadılar. Yetkililer balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden olduğunu, suyun devridaim yapmadığından kaynaklandığını söylediler. Buradaki suyu besleyecek bir kaynak yok. Bunun için de yapacak bir şey yok. Bu barajın DSİ tarafından envanterden düşürüldüğü söyleniyor.

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Atıl bir baraj. DSİ tarafından çürük raporu verilmiş. Bu barajın yer altı sularına büyük etkisi var. Su geldiği zaman bu baraj yer altı suyunu besliyor. Su olmadığı zaman tarım arazisi olarak kullanıyoruz. Baraj suları çekilince burada tarım yapılıyor. Bu yıl nisan ayından itibaren ekim yapıldı” diye konuştu.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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