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Sular çekildi ova pamukla buluştu

Kış aylarındaki taşkınlar nedeniyle bir bölümü yaklaşık 4 ay su altında kalan Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki 600 bin dekar alana pamuk ekildi.
Sular çekildi ova pamukla buluştu

Kış aylarındaki yağış ve taşkınlar nedeniyle bir bölümü yaklaşık 4 ay su altında kalan Hatay'daki Amik Ovası'na ekilen pamuktan 300 bin ton rekolte bekleniyor.

Geçen yıl aralık ayında başlayan şiddetli yağışlar sonrası göle dönen ovada, DSİ ekiplerinin çalışmaları ve havaların ısınmasıyla sular çekildi.

Her yıl tonlarca pamuk hasadının yapıldığı verimli ovada, üreticiler tarımsal faaliyetlere başlayabilmenin sevincini yaşadı. Amik Ovası'ndaki 600 bin dekar alana pamuk ekildi.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, bu yıl Amik Ovası'daki çiftçilerin büyük doğal felaket yaşadığını söyledi.

300 bin ton civarı hasat bekleniyor

Taşkınlarda buğday ve arpa gibi ekili ürünlerin zarar gördüğünü aktaran Okay, "Ovadaki sular tamamen çekildi, 10 gün gecikmeli de olsa arazilere 600 bin dekar pamuk ekimi yapıldı. 300 bin ton civarı hasat bekliyoruz." dedi.

Okay, pamuğun ova çiftçileri için ana ürünlerden biri olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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