13 Ağustos 2014 yılında hayatını kaybeden Beşiktaş’ın efsane ismi Süleyman Seba kimdir?

Süleyman Seba 5 Nisan 1926 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi.

Küçük yaşlar İstanbul'a gelen Seba, Kabataş Lisesinin takımına girmesiyle futbol yaşamına ilk adımını attı.

1943 yılında Siyah beyazlı (Beşiktaş JK) ekibin takımına çağrıldı. Aynı içerisinde genç takımın şampiyon olmasında büyük rol oynadı ve takımın kaptanlığı aldı.

1945 yılında Süleyman Seba , Refik Osman Top döneminde A takıma yükseldi.

1946-1947 yılları arasında ilk İstanbul Ligi maçına Fenerbahçe derbisine çıktı ve takımının 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol kaydetti.

İlk sezonun 9 maçta 6 gol atan Seba, Milli Küme'de şampiyonluk elde ederek kariyerinin ilk başarısını yaşadı.

Süleyman Seba kimdir?

Seba Beşiktaş'ın iç karşılaşmalarının oynandığı eski İnönü Stadı'ndaki ilk golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Kariyerinde 184 maç ve 44 gol atan Süleyman Seba 1954 yılında henüz 28 yaşındayken menüsküs sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Futbolculuk kariyeri bittikten sonra 1957 yılında Beşiktaş Kulübüne üye oldu ve 6 sene sonra ilk kez Selahattin Akel'in yönetim kurulunda yer aldı. Ardından sırasıyla 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Ağası Şen ve 1977'de Gazi Akınal'ın oluşturdukları listelerde yönetim kurulunda yönetici olarak görev yaptı.

1984 yılının 1 Nisan günü çok zor bir dönemde olan Mehmet Üstünkaya'dan Yöntem koltuğunu aldı. 16 yıl Başkanlık koltuğunda kırılması zor bir rekora imza attı. Süleyman Seba döneminde Beşiktaş Futbol Takımı altın dönemini yaşadı ve birçok başarıya imza attı.

2014 yılında geçirdiği rahatsızlığın ardından 13 Ağustos günü hayata gözlerini yumdu.