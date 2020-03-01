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Süleyman Soylu, Avrupa'ya giden göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkemizden ayrılan ve halen tampon bölgede olan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu açıkladı.
Süleyman Soylu, Avrupa'ya giden göçmen sayısını açıkladı

Türkiye'nin açık kapı politikası uygulayacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin göçmenlerin sınırı geçmesini engellemeyeceğine yönelik kararı sonrası binler Türkiye-Yunanistan sınırına akın etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırına giden göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113" dedi.

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