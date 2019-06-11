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Süleyman Soylu’dan ABD’ye: Size haraç vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin 1980 öncesi ve 28 Şubat öncesi Türkiye'nin ekonomisini bozduğunu, bu kez yaptırmayacaklarını belirtti.
Süleyman Soylu’dan ABD’ye: Size haraç vermeyeceğiz

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’ye mesaj verdi.

"SİZE HARAÇ VEREN BİR TÜRKİYE OLMAYACAĞIZ"

Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Bizden haraç almak istiyorlar. Her 20 yılda bir, her 10 yılda bir, yüzde iki yüz devalüasyonlarla yüzde 250 paramızın değer kaybetmesiyle beraber bizden haraç kesmek istiyorlar. 1980 öncesi Türkiye’nin ekonomisini zora düşürerek bunu yaptılar. 28 Şubat öncesi Türkiye’nin ekonomisini zora düşürerek bunu yaptılar. Şimdi aynı tezgâhları uyguluyorlar. Gezi olaylarında 17- 25 Aralık darbesinden, 6-7 Ekim olaylarından, 15 Temmuz darbesinden medet umamadıkları zamanlarda şimdi Amerika’nın taammüden saldırısıyla beraber bize diyorlar ki; bize haraç vereceksiniz. Bizde sadece onların saldırılarına yıllardan beri direniyoruz. Ama iki yıldır bütün ekonomik saldırılarına direniyoruz. Ve direncimizde de şunları söylüyoruz. Ezanlar şahittir, şu minarelerin gölgesi şahittir, size haraç veren bir Türkiye olmayacağız."

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