  • BIST 100.707
  • Altın 383,391
  • Dolar 6,9906
  • Euro 7,5722
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Süleyman Soylu'dan Afrin açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK/YPG'nin Afrin'de düzenlediği ve 42 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Süleyman Soylu'dan Afrin açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/ YPG'nin gerçekleştirdiği ve 42 kişinin hayatını kaybettiği bombalı araç saldırısıyla ilgili terör örgütüne gözdağı verdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

SALDIRIDA 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 42 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı.

Patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Hafter’in devlet başkanlığı ilanını Rusya onaylamıyor28 Nisan 2020 Salı 16:20
  • Koronavirüsten korunmak için 'ekmeği 90 derecelik fırında 10 dakika tutun' önerisi28 Nisan 2020 Salı 16:04
  • Savunma Sanayii Başkanı Demir'den sağlıkta yerli ve milli teknolojik ürünler müjdesi28 Nisan 2020 Salı 16:01
  • TBB Başkanı Feyzioğlu: Ankara Barosunun açıklamasını tasvip etmemiz mümkün değil28 Nisan 2020 Salı 15:53
  • MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi28 Nisan 2020 Salı 15:50
  • Erdoğan'dan kritik uyarı28 Nisan 2020 Salı 15:34
  • STK'ların koronavirüs salgınıyla mücadele mesaisi28 Nisan 2020 Salı 15:22
  • Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor28 Nisan 2020 Salı 15:21
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Hafter’in devlet başkanlığı ilanını Rusya onaylamıyor28 Nisan 2020 Salı 15:20
  • İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına yönelik düzenleme28 Nisan 2020 Salı 14:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti