Süleyman Soylu'dan Erdoğan açıklaması: Emrinde olduk, emrindeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız..." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız..." açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a yönelik alçak saldırılar konusunda ilk kez konuşan Erdoğan, bugünkü grup toplantısında suç örgütlerine rest çekmişti.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ERDOĞAN'DAN SOYLU AÇIKLAMASI

Süleyman Soylu için "İçişleri Bakanımızın yanındayız" dedi. Binali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alındığını söyleyen Erdoğan, "Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, yurtdışına kaçan suç çetesi mensuplarını da yakalayarak yargıya teslim edeceklerini söyledi.