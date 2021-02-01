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Süleyman Soylu’nun kullandığı 46’dır ifadesi ne demek? 46 ne anlama geliyor?

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'le ilgili yaptığı paylaşımda, "Nedim Şener çok güzel yakalamışsın. Ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır" dedi. Peki, 46 ne anlama geliyor?
Süleyman Soylu’nun kullandığı 46’dır ifadesi ne demek? 46 ne anlama geliyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından gazeteci Nedim Şener'in sosyal medyadan yaptığı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkındaki paylaşımına cevap verdi.

Soylu, "Nedim Şener çok güzel yakalamışsın Ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur Yani 46’dır" ifadelerini kullandı. Peki, 46’dır ne demek? 46 ne anlama geliyor?

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46’lık kelimesi bir halk deyimi olarak dilimize yerleşmiş olan bir sözcüktür ve Türk Ceza Kanunu’nun 46. maddesinde yer alan akıl sağlığı yerinde olmayanların cezai ehliyetlerinin bulunmadığını belirten nitelemedir.

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