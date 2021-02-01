Süleyman Soylu’nun kullandığı 46’dır ifadesi ne demek? 46 ne anlama geliyor?

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'le ilgili yaptığı paylaşımda, "Nedim Şener çok güzel yakalamışsın. Ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır" dedi. Peki, 46 ne anlama geliyor?