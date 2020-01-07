Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Onlarca ölü ve yaralı var

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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