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Sultan Alparslan kimdir? Malazgirt Savaşı nasıl kazanıldı?

Malazgirt zaferinin 950 yıldönümünde Sultan Alparslan’ın hayatını ve Malazgirt zaferinde uygulanan savaş taktiğini siz okuyucularımız için derledik…
Sultan Alparslan kimdir? Malazgirt Savaşı nasıl kazanıldı?

Sultan Alparslan kimdir? Turan Taktiği nasıldır? Malazgirt nerede bulunmaktadır?
Malazgirt Zaferi’nin kaçıncı yıldönümü? Sultan Alparslan nasıl öldü?

Sultan Alparslan Çağrı Beyin son eşinden dünyaya gelen amcası Tuğrul Bey’in yerine 27 Nisan 1064’ te Büyük Selçuklu Devletinin 2. Hükümdarıdır.42 yaşında elde ettiği başarıyla dünya tarihinin geleceğine yön vermiştir.1063 yılında vefat etmiştir. Selçuklu Devletin’de Sultan Alparslan’ın ölümüyle taht kavgaları başlamıştır.

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Malazgirt Savaşı nasıl kazanıldı?

Sultan Alparslan ,Malazgirt’te 26 Ağustos 1071’de Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in ordusuna karşı sayı olarak az anacak güçlü ve yürekli askerleriyle asırlarca konuşulacak taktiksel bir savaşla büyük bir başarıya imza atmıştır.

Malazgirt Savaşında Hangi Taktik Kullanılmıştır?

Malazgirt savaşında Turan Taktiği kullanılmıştır. Ayrıca “Turan taktiğin ’in” En uygulandığı savaş olarak tarihe geçmiştir. Turan taktiği ordu sağdan, soldan ve ortadan ayrılır. Ortadaki birlik korkar gibi geri çekilirken düşman ordusunu istenilen bölgeye çeker sağ ve sol taraftaki birliklerde harekete geçerek hilal şeklinde düşmanı kıstırma taktiğidir.

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Sultan Alparslan Nasıl Öldü? 

Sultan Alparslan, Karahanlı topraklarında bir süre kuşatmaya direndikten sonra teslim oldu. Huzura kabulünü isteyen Barzam Kalesi kumandanı Yûsuf Hârizmî (Barzemî) tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle vurularak ağır şekilde yaralandı, dört gün sonra da 24 Kasım 1072’de şehit olarak öldü.

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