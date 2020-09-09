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Sultan Alparslan'ın silüeti rekorlar kitabına girecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Üzmez, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın silüeti için Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat ettiklerini söyledi.
Sultan Alparslan'ın silüeti rekorlar kitabına girecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın silüeti için Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat ettiklerini belirterek, "Ekipleri geldi, çalışmalarını yaptı. Müracaat süreci devam ediyor." dedi.

Üzmez, Bakanlık yerleşkesinde yaptığı açıklamada, Muş'un Malazgirt ilçesinde 121 dönüm araziye traktör sürümüyle çizilen Sultan Alparslan'ın silüeti hakkında bilgi verdi.

Sultan Alparslan'ın silüetinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fikriyle yapıldığını belirten Üzmez, "Önce Sultan Alparslan’ın bir ressama resmini çizdirdik. Bu resimden sonra vektörel olarak koordinatlandırma yaptık. Bunu oradaki tarlaya uyarladık ve bu uyarlamaları bir yazılıma attık. Yazılım traktöre dikte edebiliyor. Traktöre monte edilmiş bir bilgisayarla araziye çıktık. 12 teknik elemanımız çalıştı." ifadelerini kullandı.

Silüetin 450 metre uzunluğunda, 275 metre eninde olduğuna işaret eden Üzmez, "Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat ettik. Ekipleri geldi, çalışmalarını yaptı. Müracaat süreci devam ediyor." diye konuştu.

Üzmez, silüetin yapımının 7 gün sürdüğünü sözlerine ekledi.

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