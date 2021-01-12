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Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden terörist yakalandı

Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandı.
Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı koordineli çalışma yürüttü.

DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal'ın, DEAŞ'ın Suruç ve Sultanahmet'teki terör saldırıları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı "Abu Bera" kod adlı Mahir El Aggal ile faaliyet gösterdiği belirlendi.

Terörist Süleyman El Aggal'ın, Mahir El Aggal'ın planlayıcıları arasında olduğu 12 Ocak 2016'da 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği ve 14'ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki canlı bomba saldırısı ile 20 Temmuz 2015'te 33 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiği anlaşıldı.

El Aggal'ın eylemlerde kullanılan patlayıcıların Türkiye'ye aktarılması dışında, eylem amacıyla ülkeye giren örgüt mensuplarına da lojistik destek sağladığı da tespit edildi.

Süleyman El Aggal, Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Örgüt içindeki faaliyetleri ve görevlerini anlattı
Terörist El Aggal ifadesinde, kendisinin, DEAŞ'ın patlatma işlerinde kullandığı araçlarını tamir etme, aracın çevresini demirle kaplama ve araca patlayıcı yükleme işlerini yaptığını anlattı.

Dokuz kardeşinin olduğunu ve iki kardeşinin terör örgütü DEAŞ saflarındayken Rakka şehrindeki bombardımanda öldüğünü belirten El Aggal, kendisinin 2014'te DEAŞ'a katıldığını, silahlı ve ideolojik eğitimin ardından, toplu olarak hiçbir şekilde örgütten ayrılmayacaklarına, duydukları emri sorgulamadan yerine getireceklerine ve Ebubekir El Bağdadi'nin, tüm Müslümanların emiri ve halifesi olduğu üzerine yemin ettiklerini söyledi.

El Aggal, Mahir El Aggal'ın talimatıyla hazırladıkları patlayıcıları eylem amacıyla Türkiye'ye gönderdiklerini, ve bu patlayıcılarla yaklaşık 2 ay sonra da Sultanahmet'te eylem düzenlendiğini itiraf etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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